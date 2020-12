USA: Un panel indépendant recommande une autorisation d’urgence du vaccin anti-covid de Moderna

Un panel indépendant de conseillers de l’agence américaine de produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a recommandé que l’agence autorise jeudi le vaccin Covid-19 de Moderna pour une utilisation d’urgence.

Les membres du Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques apparentés ont voté 20 contre 0 en faveur de la recommandation d’autorisation, avec une seule abstention.

La FDA devrait accepter la recommandation du comité et une autorisation d’utilisation d’urgence pourrait intervenir dès vendredi. Il deviendra le deuxième vaccin autorisé aux Etats-Unis après celui de Pfizer/BionTech. Le président par intérim du groupe consultatif, le Dr Arnold Monto de l’École de santé publique de l’Université du Michigan, a qualifié le vaccin de Moderna de “réalisation remarquable”. Moderna a développé son vaccin avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, qui fait partie des National Institutes of Health. La société a également reçu un financement pour la recherche et le développement de l’opération gouvernementale Warp Speed (Vitesse de l’éclair).

S’il est autorisé, le vaccin pourra être administré aux adultes de 18 ans et plus. Le vaccin de Moderna est administré en deux doses, mais à 28 jours d’intervalle. Les essais cliniques ont montré que le vaccin était efficace à 94% pour prévenir les maladies symptomatiques dans les deux semaines suivant la deuxième dose.

( Avec MAP )