Vaccin anti-Covid-19 : les préparatifs de la campagne de vaccination au Maroc

Une fois les doses du vaccin chinois seront livrées, le Maroc va procéder à vacciner 80% des adultes. Comment le Royaume prépare-t-il sa campagne de vaccination anti-Covid ?

Le Maroc a fait une première commande de 10 millions de doses de ce vaccin, commandé auprès du laboratoire Sinopharma. Toutes les régions et les préfectures du Royaume sont prêtes et attendent le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

En effet, les Marocains ne peuvent pas être vaccinés tous à la fois mais l’Etat essaye de couvrir, d’abord, les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. Avant d’élargir le vaccin au reste de la population, la priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et celles vulnérables au virus.

Rappelons que le Maroc était entré en contact avec d’autres producteurs de vaccins comme CanSino Bio et Pfizer pour s’approvisionner auprès d’eux. Un accord a été conclu également avec le laboratoire AstraZeneca pour l’acquisition de 17 millions de doses, avec une option d’achat de 3 millions de doses, en cas de besoin.

S’agissant du financement, SM le Roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains. Cette opération de vaccination comprendra également 2.888 postes de vaccination et le déploiement de plusieurs unités mobiles pour appliquer le vaccin, a indiqué le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants du lundi 23 novembre.

Beaucoup de Marocains se montrent encore frileux à l’idée de se faire vacciner et pour qu’ils aient la garantie d’être en sécurité, l’Etat prépare des espaces sécurisés et fonctionnels pour que l’opération de vaccination se fasse parfaitement bien.