Vaccin Pfizer: Le Canada recevra les premières doses la semaine prochaine

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé, lundi, que son pays recevra jusqu’à 249 000 doses du vaccin anti-Covid19 du groupe Pfizer, la semaine prochaine.

“Suite à une approbation de Santé Canada, les premières livraisons pourraient arriver la semaine prochaine, avec des millions de doses prévues pour le début de 2021”, a déclaré M. Trudeau lors d’un point de presse à Ottawa.

Le pays nord-américain devrait entreprendre la campagne de vaccination avant fin décembre auprès des populations les plus à risque comme les personnes âgées et les travailleurs du réseau de la santé.

Vendredi, le Comité consultatif national de l’immunisation a établi une liste des personnes qui recevront en priorité les vaccins, en voie d’être homologués par les autorités sanitaires.

Le comité a recommandé que la priorité soit accordée à quatre groupes : les personnes âgées résidant en milieu de soins et leurs soignants, celles âgées de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé en contact avec des patients Covid-19 et les adultes dans les communautés autochtones.

Le gouvernement fédéral avait annoncé que les premières doses des vaccins seraient livrées au début de 2021.

La Covid-19 continue de faire des ravages dans plusieurs provinces du Canada qui compte actuellement 418 686 cas d’infection et 12 713 décès.

Avec MAP