Covid-19: la vaccination obligatoire doit rester un recours de « dernier ressort absolu » (OMS)

L’Organisation mondiale de santé (OMS) a exhorté, mardi, à garder la vaccination obligatoire comme un choix de « dernier ressort absolu« , et ce dans un contexte marqué par une forte reprise de l’épidémie en Europe.

La vaccination obligatoire doit être décidée « seulement quand toutes les options possibles pour augmenter le taux de vaccination ont été épuisées« , du fait notamment des possibles effets pervers sur la « confiance du grand public« , a indiqué l’Organisation.

Par la même occasion, l’OMS a affiché sa préoccupation sur les deux nouveaux variants Delta et Omicron, notant que le gain de bataille contre le premier sera également une victoire contre le deuxième.

« L’Omicron est en vue et en hausse et nous avons raison d’être préoccupés et prudents. Mais le problème maintenant c’est Delta et la façon dont nous réussirons contre Delta aujourd’hui sera une victoire contre Omicron demain« , a précisé la même source.

Sur le Vieux continent, plus de 120.000 personnes sont mortes du Covid-19 depuis l’avertissement lancé le mois dernier. L’OMS redoute encore 500.000 morts supplémentaires d’ici le printemps.

A l’approche des fêtes de fin d’année synonymes de retrouvailles familiales et de nombreux voyages, le bilan évolue actuellement à un « plateau élevé » de plus de 4.000 morts par jour, selon l’organisation.

( Avec MAP )