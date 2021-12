Décès de Sabine Weiss, grande figure de la photographie humaniste française

La photographe franco-suisse Sabine Weiss, grande représentante de l’école française humaniste, est décédée mardi à son domicile à Paris à l’âge de 97 ans, rapportent les médias locaux citant sa famille et son équipe.

Née en Suisse en 1924 et naturalisée française en 1995, Sabine Weiss résidait à Paris où elle avait installé son atelier boulevard Murat depuis 1949.

Dernière représentante du courant de la photographie humaniste français, l’artiste a gagné sa vie comme photographe de mode et de publicité. Mais c’est pour son travail personnel en noir et blanc, poétique et empathique, réalisé dans la rue, à Paris surtout, que Sabine Weiss, est connue.

Elle l’est pourtant moins que Robert Doisneau, Willy Ronis ou d’autres figures de la photographie humaniste, un courant qui s’intéressait à la condition, au quotidien des hommes et des femmes, portant sur eux un regard empathique et bienveillant.

Pionnière de la photo d’après-guerre, Sabine Weiss était également connue pour ses photos de mode parues dans Vogue.

Lauréate du Prix Women in Motion in 2020 de la photographie, remis officiellement à Arles en 2021, elle a fait l’objet de quelque 160 expositions à travers le monde.

Sabine Weiss a décidé de léguer au Musée de l’Elysée à Lausanne (Suisse), son fonds d’archives, soit 200.000 négatifs, 7.000 planches contact, 2.700 vintage, 2.000 tirages modernes et 2.000 diapositives.

(Avec MAP)