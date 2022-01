Djokovic expulsé de l’Australie, le président serbe dénonce une « chasse politique »

Le président de la Serbie Aleksandar Vucic a dénoncé jeudi « une chasse politique » contre le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic, dont le visa a été annulé par les autorités australiennes, tandis que le père du joueur a estimé que son fils a été « crucifié ».

« Ce qui n’est pas fair-play, c’est la chasse politique à laquelle participent tous, à partir du Premier ministre d’Australie, prétendant que les règles sont valables pour tous », a déclaré le président Aleksandar Vucic à la presse, soulignant que les autorités serbes font « tout leur possible » pour aider Djokovic.

De son côté, le père du joueur, Srdjan Djokovic avait déclaré auparavant que son fils a « rempli toutes les conditions nécessaires à son entrée et sa participation au tournoi qu’il aurait remporté bien sûr. Car il s’agit de Novak, le meilleur joueur de tennis et sportif du monde ».

« Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous. Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui le meilleur sportif et homme du monde. Il tiendra bon », a estimé Djokovic senior.

A Belgrade, des centaines de personnes se sont réunies à l’appel du père de Novak Djokovic, Srdjan, pour soutenir le N.1 mondial, star dans son pays.

Avec MAP