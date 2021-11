Hiver 2020-2021: le réseau routier enneigé a atteint 4.514 km au niveau national

Le réseau des routes classées enneigées a atteint, durant la saison hivernale 2020-2021, un total de 4.514 km au niveau national, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Ce chiffre représente 14 pc de plus que la campagne précédente et 26 pc de moins que la saison 2017-2018, indique le ministère dans un rapport, présenté lors de la réunion annuelle de coordination et de cadrage de la campagne hivernale 2021-2022 tenue, récemment à Ifrane, en présence du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

La répartition par relief du réseau enneigé durant la saison hivernale 2020-2021 fait ressortir que le Moyen Atlas occupe la première position avec 1.876 km, le Haut Atlas (1.434 km), le Rif (853 km) et l’Oriental (351 km), précise-t-on de même source, soulignant que 5.076 km, soit 89 pc du réseau national, sont susceptibles d’être enneigés.

Selon le rapport, plus de 863 engins et camions dont 111 chasse-neiges, dix ponts de sauvetages dont trois en cours d’exploitation et des équipes d’intervention prêtes à intervenir en cas d’interruptions de longue durée, sont mobilisés pour garantir les bonnes conditions de circulation sur les routes durant la saison actuelle.

( Avec MAP )