Huawei annonce de nouvelles technologies de développement

Huawei vient d’annoncer le déploiement de nouvelles technologies de développement capables de fournir des expériences encore plus intelligentes.

Des mises à jour majeures et qui concerneront bon nombre de ses programmes (HarmonyOS 2.0, EMUI 11, Huawei Mobile Services, HUAWEI HiLink, et HUAWEI Research), ont été annoncées à l’occasion de la tenue au lac Songshan en Chine, de la conférence Huawei Developer 2020 (Together).

Les améliorations qui seront opérées sur ces programmes permettront aux développeurs et aux partenaires de l’ensemble de l’écosystème d’offrir aux utilisateurs des expériences encore plus abouties et encore plus innovantes, indique Huawei dans un communiqué.

Lors de cet événement, Huawei a également dévoilé le lancement de six nouveaux produits. Il s’agit du HUAWEI MateBook X, du HUAWEI MateBook 14, du HUAWEI WATCH GT 2 Pro, du HUAWEI FreeBuds Pro, du HUAWEI WATCH FIT et du HUAWEI FreeLace Pro.

Tout au long des trois jours que durera la conférence, Huawei en profitera pour réunir des développeurs originaires du monde entier autour d’activités passionnantes telles que “Lakeside Talks”, “Tech”, “Sessions”, “Tech. Hour”, “Codelabs “, ajoute la même source, relevant que de telles activités offrent aux développeurs la possibilité d’étoffer leurs réseaux, de nouer de nouvelles collaborations et de bénéficier d’opportunités d’exploration, en plus d’être informés sur les toutes dernières innovations qui consistent à fournir des expériences intelligentes à chaque utilisateur.

A cette occasion, le directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, a indiqué que “Huawei contribue au développement de l’ensemble de l’écosystème en apportant un fort soutien aux développeurs et en travaillant main dans la main avec ses partenaires à l’international. Huawei est aujourd’hui en train de partager ses technologies de base, mais aussi ses capacités logicielles et matérielles avec des développeurs, collaborant ainsi avec eux afin de favoriser l’innovation pour un écosystème encore plus intelligent”.

Parmi les grandes annonces faites par Huawei, figure le lancement de son système d’exploitation HarmonyOS 2.0 qui bénéficie d’une mise à jour complète de ses capacités de gestion des données et de sécurité. Huawei a également introduit un nouveau design UX adaptatif qui permet à des dizaines de millions d’utilisateurs de personnaliser rapidement leurs nouveaux appareils.

Grâce à cette dernière mise à jour, HarmonyOS deviendra officiellement open-source. De cette manière, les développeurs pourront avoir accès aux émulateurs, aux paquets SDK et aux outils IDE qui sont liés à ce système d’exploitation.

Lors de son discours d’ouverture, Richard Yu n’avait pas manqué d’annoncer une feuille de route pour HarmonyOS. “À partir du 10 septembre, HarmonyOS sera ouvert aux appareils dotés d’une capacité de 128KB à 128MB IoT, tels que les téléviseurs intelligents, les voitures etc. En avril 2021, nous l’intégrerons aux appareils qui sont dotés d’une capacité de 128MB à 4GB et en octobre 2021, HarmonyOS sera ouvert aux appareils de plus de 4GB”, a-t-il dit.