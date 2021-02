Industrie: Accès au financement “normal” pour 81% des patrons au T4-2020 (BAM)

L’accès au financement bancaire a été jugé “normal” par 81% des industriels marocains et “difficile” par 17% au cours du 4ème trimestre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Par branche, cet accès a été qualifié de “normal” par la quasi-totalité des entreprises dans la chimie et parachimie et dans l’électrique et électronique, par 75% dans l’agro-alimentaire, 72% dans le textile et cuir et 59% dans la mécanique et métallurgie, précise BAM dans une note sur les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture.

Le coût du crédit a été, quant à lui, en stagnation d’après plus de 80% des industriels. Ce constat reste valable dans l’agro-alimentaire, la chimie et parachimie et l’électrique et électronique. Dans la mécanique et métallurgie, 74% des entreprises indiquent un coût du crédit inchangé par rapport au trimestre précédent et 26% le déclarent en hausse. Les résultats de l’enquête révèlent aussi que la situation de la trésorerie a été jugée “normale” par 55% des industriels et “difficile” par 44%, tandis que les dépenses d’investissement a connu une stagnation selon 51% des industriels.

Avec MAP