La question climatique, l’un des défis les plus importants de l’histoire humaine

La question climatique est l’un des défis les plus importants de l’histoire humaine, a souligné le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans dans un message vidéo adressé vendredi aux participants au Dialogue de haut niveau de l’ONU sur l’énergie à New York.

“Même les coins les plus reculés du monde sont confrontés aux catastrophes naturelles, aux problèmes de santé et aux difficultés économiques et sociales déclenchés par la crise climatique. le réchauffement climatique et le changement climatique sont parmi les défis les plus importants de l’histoire humaine”, a-t-il relevé, cité par l’agence turque de presse Anadolu.

Cette crise ne peut être gérée que grâce à la coopération mondiale, dans laquelle le secteur de l’énergie peut apporter la contribution la plus importante en réduisant l’utilisation des sources d’énergie traditionnelles et en augmentant les sources d’énergie renouvelables et propres pour une efficacité énergétique accrue, a-t-il insisté. A cet égard, M. Erdogan a estimé que les approches générales ou uniformes de la conversion de l’énergie doivent être évitées et que des politiques appropriées devraient être élaborées en tenant compte des conditions spécifiques de chaque pays.

Avec MAP