Le Bureau Marocain du Droit d’auteur (BMDA) célèbre la journée africaine des droits d’auteurs

Dans le cadre de l’année ‘art, culture et patrimoine’ désignée par l’Union Africaine ainsi que la Journée Africaine des Droits d’Auteurs, le Bureau Marocain du Droit d’Auteur en collaboration avec le Ministère de la Culture, jeunesse et de la communication et leurs partenaires, notamment la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC) et la structure d’ingénierie culturelle ANYA, organisent une série d’événements culturels mettant à l’honneur deux volets désignées par l’UNESCO comme des priorités globales, à savoir «l’Afrique et le genre ».

Résidence artistique “African Women in Jazz” – Du 18 au 24 Novembre

Une résidence artistique est organisée du 18 au 24 Novembre, au Studio Hiba à Casablanca, regroupant 7 femmes venant de différents horizons, pour créer un univers musical au confluent de leurs influences artistiques. Les artistes en résidence sont :

Mounaissa Tandina – MALI : Batteuse malienne originaire de la ville de Ségou et issue d’une famille de musiciens, elle fait partie des pionniers de la musique moderne du Mali.

Senny Camara – SÉNÉGAL : Joueuse de la harpe-luth Kora, insoumise et libre, elle joue d’un instrument traditionnellement réservé aux hommes, dont elle a su faire un allié pour s’accomplir en tant qu’artiste mais aussi en tant que femme.

Abigail Narkie Teye – GHANA : Percussionniste, instrumentiste et danseuse ghanéenne, elle joue les percussions Agbadja et Kpanlogo, principalement utilisées pour les danses culturelles au Ghana.

Maria Sigaa – SÉNÉGAL : Artiste, compositrice et interprète sénégalaise, elle fusionne les rythmes traditionnels de sa Casamance natale, aux styles musicaux modernes tels que le reggae, le blues ou le jazz.

Laura Prince – TOGO/FRANCE: Auteure, compositrice, interprète et ethnomusicologue togolaise, elle est bercée par des musiques du monde depuis toujours dont elle s’inspire pour créer sa propre musique, authentique et sincère.

Mahh Keita – SÉNÉGAL: Bassiste et activiste sénégalaise, elle est devenue porte-parole pour les albinos du Sénégal à travers son association Care Albinos et sa musique.

Nelida Karr – GUINÉE ÉQUATORIALE: Surnommée “la diva de la Guinée équatoriale”, multi-instrumentiste et guitariste virtuose, sa musique est un mélange de plusieurs influences dont le jazz et la musique afro-cubaine.

Concert de sortie de résidence “African Women in Jazz” – Le 25 Novembre

Un concert de sortie de résidence sera organisé le 25 Novembre à 19h30 à la salle Renaissance à Rabat, afin de présenter les créations artistiques développées par les artistes durant la résidence. Des artistes guests seront invités durant le concert à performer avec les musiciennes.

Atelier “Le droit d’auteur et la gestion collective en temps de crise Covid-19 en Afrique” – Vendredi 26 Novembre à 15h

Dans le cadre du Forum des rencontres professionnelles de Visa For Music 2021, festival et marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, le BMDA organise un atelier, le 26 novembre 2021, autour de la thématique du droit d’auteur et la gestion collective. Elle se déroulera en présentiel avec une transmission digitale. Le marché des professionnels de la musique se tiendra dans le respect total des conditions sanitaires.

La pandémie mondiale actuelle a été éprouvante notamment pour le secteur culturel et pour les auteurs et artistes et a soulevé de nombreuses problématiques. Le droit d’auteur est perçu comme un moyen de production et développement culturel et parmi les principaux vecteurs de tout modèle de financement culturel.

A noter que la gratuité de nombreux événements artistiques et culturels représente un danger pour les auteur et artistes qui n’ont pas perçu de rémunération des événements diffusés en ligne.

Le Bureau Marocain du Droit d’Auteur a effectué un travail colossal pour atténuer les répercussions négatives issues de la crise du Covid-19 en faveur des auteurs et créateurs grâce à la répartition des droits d’auteurs et des droits voisins. Cet atelier évoquera les aspects liés aux droits d’auteurs et de la mutation de la diffusion aujourd’hui.

Cette formation est inscrite dans le programme du Forum suivant :

CONFÉRENCES

Jeudi 25 Novembre

La diffusion et la production de la musique I 9h30-11h

Nouveaux leviers et perspectives de développement de la production et de la diffusion musicale, du live au numérique

La distribution de la musique I 11h30-13h

L’émergence et le succès des scènes urbaines et actuelles et des labels qui lui sont associés : comment s’en inspirer ?

Peace Through Music, connectez le monde à travers la musique I 15h-16h30

La musique comme moteur du développement durable en partenariat avec Playing for change et Joudour Sahara

Vendredi 26 Novembre

L’Attractivité et l’image du territoire I 9h30-11h

Les festivals : la culture comme composante essentielle à l’attractivité des territoires

Les ICC en Afrique I 11h30-13h

Investir dans les Industries Créatives et Culturelles en Afrique

Droit d’auteur I 15h-16h30

Le droit d’auteur et de la gestion collective en temps de crise Covid-19 en Afrique

ATELIERS

Atelier 1 : Coaching scénique I Du 24 au 26 novembre 2021

Formation au profit des artistes lauréats de Visa For Music, animée par Didier Gosset KAER.

Atelier 2 : La culture appliquée au digital I Le 27 novembre 2021

Journée technique autour des chemins à utiliser pour se développer grâce au digital dans le domaine artistique et culturel, animée par Laetitia Normand.