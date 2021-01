Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ces nominations concernent le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).

Ainsi, au niveau de l’Université Ibn Tofail, Moulay Mustapha Hafid a été nommé directeur de l’Ecole Supérieure de l’Education et de la Formation et Mohamed Cherkaoui a été nommé directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du même établissement universitaire, Mustapha Achibane a été nommé doyen de la faculté d’économie et de gestion, Mohamed Zrou doyen de la faculté des langues, des lettres et des arts, Jamal El Karkouri doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Ahmed Ajoun doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques et Driss Daoui directeur de l’Institut des métiers de sport, a-t-il ajouté.

Au niveau de l’Université Mohammed Ier d’Oujda, Abdelhafid Chafi a été nommé directeur de l’Ecole supérieure de technologie, tandis que Khalid Serraj Andaloussi a été nommé doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, a précisé le ministre.

( Avec MAP )