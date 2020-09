L’EMSI remporte le Grand Prix lors du salon “Africa Innovation Week 2020”

L’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), à travers ses laboratoires de recherche, s’est vu décerner, lors du salon international d’innovation Africa Innovation Week (IWA-2020), le grand prix et quatre médailles d’or pour ses quatre inventions phares “Genius water pipeline for buildings”, “Smart Micro-wind for Highway”, “Smart Hospital Management” et “Système intelligent stérilisateur et Distributeur des Produits Hygiènes SMART-DPH”.

Cet événement est “organisé à distance au Maroc sous le patronage de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et avec les principaux partenaires: la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Oxford Business Group”, fait savoir l’EMSI dans un communiqué. L’invention “Micro Hydro – Aeolian Production for A Position Energy building”, qui a été récompensée par une autre médaille d’or lors de ce concours, a pour objectif de donner une solution de source auxiliaire d’énergie électrique positive au sein des bâtiments à travers l’introduction d’un système hybride composé de trois blocs permettant la collecte, la transformation et l’exploitation, explique la même source. S’agissant de l’innovation “An intelligent, Efficient and digit hospital Management Ecosystem”, qui s’est vu décerner aussi une troisième médaille d’or lors du Salon, elle concerne un écosystème de gestion hospitalière intelligente pour un patient en situation critique.

La solution proposée assure le suivi du patient à travers la création d’un dossier médical numérique efficace et sécurisé, qui favorise les échanges, l’archivage et les synthèses médicales pour un meilleur suivi et une prise de décision temps réel d’un patient par son médecin. Cette invention contribue d’une manière significative à l’amélioration de la sécurité des patients et de la qualité des soins tout en augmentant l’efficacité et en améliorant le fonctionnement quotidien d’un médecin ou d’un établissement de santé, précise le communiqué. Quant au projet “Système de micro-éoliennes à axe vertical pour la production d’énergie électrique par le courant d’air routier”, qui a été primée par le grand prix du salon avec une médaille d’or, il est une solution de source d’énergie électrique au niveau des autoroutes ou autres, à travers l’introduction d’un système fusionnant deux types d’éoliennes et permettant la transformation et l’exploitation de l’énergie du courant d’air, relève la même source.

Et pour ce qui est de l’invention SMART-DPH qui a décroché la quatrième médaille d’or, il s’agit d’un Système intelligent stérilisateur et Distributeur des Produits Hygiènes capable de distribuer des produits sanitaires d’une manière automatique et intelligente. En effet, sa forme industrielle adaptative et l’intelligence intégrée dans ce système permettent un partage des produits d’hygiènes d’une manière ludique et contrôlable. L’intelligence introduite dans le module facilite le suivi et la distribution des produits subissant une stérilisation supervisée. SMART-DPH a pour objectif de protéger les individus contre la propagation des pandémies. Il rend les produits d’hygiènes accessible pour toute personne et protégés par des techniques de stérilisations avancées. Ce système protège l’individu et son entourage familiale ou du travail lors de chaque sortie ou entrée d’un milieu professionnel ou personnel. L’intelligence intégrée dans le système lui rend efficace et smart en terme des techniques de distribution et aussi de paiement.

L’EMSI avait précédemment lancé au début de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) le concours “Covid Challenge”, en tant que contribution aux efforts de la recherche nationale des solutions innovantes pour faire face aux problèmes liés à la crise sanitaire actuelle. L’école a remporté jusque-là 75 distinctions lors des grandes compétitions et les salons des inventions et innovations à l’échelle internationale ainsi son président, Dr. Kamal Daissaoui, a été fait officier de l’Ordre des sciences et de l’innovation lors de ce Salon international trois fois successifs, deux fois en Romanie et une fois à Londres.