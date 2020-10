L’Indonésie plaide pour “un accès équitable” aux vaccins contre la Covid-19

Les pays en développement doivent bénéficier d’un “accès équitable” aux futurs vaccins contre la COVID-19 à celui des pays développés qui rivalisent pour obtenir des milliards de doses, a indiqué mercredi la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi.

La responsable indonésienne, qui se trouve actuellement à Londres pour conclure un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour la fourniture de vaccins, a jugé la coopération entre les nations les plus développées et le reste du monde cruciale “pour garantir un accès égal à un vaccin sûr et abordable”. “Si la plupart des vaccins sont octroyés aux pays développés (…) Quel sera le sort des pays en développement ?”, s’est interrogée la cheffe de la diplomatie indonésienne.

Cette semaine, Airlangga Hartarto, ministre responsable de la réponse à la pandémie, a indiqué que le pays comptait obtenir quelque 100 millions de doses du laboratoire britannique AstraZeneca.

“Je suis très optimiste sur le fait que l’on obtienne un nombre important de vaccins d’AstraZeneca”, avait commenté Mme Marsudi qui devrait, au cours de la même semaine, se rendre en Suisse pour rencontrer les dirigeants de l’Organisation mondiale de la Santé et s’assurer que son pays pourra bénéficier du dispositif multilatéral sur les vaccins Covax.

En août, l’Indonésie a commencé à tester sur 1600 volontaires le candidat-vaccin chinois contre la Covid-19 mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech. Si les essais sont concluants, l’Indonésie compte lancer la production de ce vaccin sur son sol.

A ce jour, l’Indonésie est l’un des pays d’Asie les plus touchés par la pandémie avec plus de 340 000 cas enregistrés et plus de 12 000 morts. Toutefois, les scientifiques estiment que ces statistiques sont probablement très sous-estimées au vu du nombre limité de tests effectués.

L’Indonésie, qui dispose de la quatrième population au monde, soit près de 270 millions d’habitants, fait face à un défi de taille pour assurer l’accès de ses citoyens aux futurs vaccins.

