L’ONCF émet avec succès un emprunt obligataire de 2 MMDH

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH).

Réparti sur deux tranches amortissables de maturités respectives de 30 ans (avec 15 ans de délai de grâce) et de 15 ans, cet emprunt est garanti par le Fonds de Garantie des Établissements et Entreprises Publics (FGEEP) géré, pour le compte de l’État, par la Caisse Centrale de Garantie (CCG), a annoncé l’Office lundi dans un communiqué.

L’ONCF enregistre, à travers cette opération qui a ciblé l’ensemble des personnes morales de droit marocain et étranger, une première nationale en recourant au nouveau mécanisme de garantie créé par l’État pour l’accompagnement et le soutien des Entreprises et Établissements publics, a précisé la même source.

La souscription à cette émission obligataire a eu lieu entre le 7 et le 10 décembre 2020 et a connu un grand succès avec une souscription de pratiquement deux fois et la participation de la majorité des investisseurs institutionnels de la place.

Cette opération, a poursuivi le communiqué, s’inscrit dans le cadre du chantier stratégique de réforme du secteur ferroviaire, objet du protocole d’accord conclu entre l’État et l’ONCF en juillet 2019.

Et de conclure qu’à travers cette opération, l’ONCF continue sa stratégie de reprofilage de la dette visant l’adéquation des maturités de son endettement avec le profil des actifs d’infrastructures financés.

( Avec MAP )