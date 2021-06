Mise en place de la nouvelle Agence de l’Union européenne pour l’asile

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont conclu, mardi, un accord visant à transformer le Bureau européen d’appui en matière d’asile en une Agence de l’UE pour l’asile.

Il s’agit d’une des initiatives principales du nouveau pacte sur la migration et l’asile qui contribuera à rendre les procédures d’asile dans les États membres de meilleure qualité, plus uniformes et plus rapides, selon un communiqué de la Commission européenne.

Sa nouvelle réserve de 500 experts apportera également un soutien plus efficace aux régimes d’asile nationaux confrontés à un nombre élevé de dossiers, ce qui rendra le système global de gestion des migrations de l’UE plus efficace et plus durable.

L’accord intervenu aujourd’hui est le deuxième sur les propositions relatives au nouveau pacte de la migration, qui fait suite à l’accord intervenu en mai 2021 sur la directive carte bleue.

Les aspects opérationnels du nouveau pacte sont également en cours de mise en œuvre, tels que le renforcement des travaux sur la dimension extérieure de la politique migratoire, une meilleure coordination en matière de retour ou le déploiement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens.

( Avec MAP )