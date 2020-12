SM le Roi félicite le président kenyan à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Kenyatta et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple kenyan frère.

Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter des liens de fraternité qui unissent les deux peuples, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président Kenyan pour raffermir les relations de coopération liant le Maroc et le Kenya dans divers domaines et les hisser à un meilleur niveau, pour servir les intérêts communs des deux peuples et consolider la solidarité entre les pays du continent africain.

(avec MAP)