Sociétés cotées: BMCE Capital présente ses nouvelles prévisions 2021-2022

BMCE Capital a présenté, mardi lors d’un webinaire, les réalisations du premier semestre de 2021 et l’actualisation de ses prévisions 2021-2022 des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca.

Dans le cadre de son cycle de conférences, BMCE Capital a organisé ce webinaire à l’occasion de la publication du « Forecast » et du « Stock Guide » actualisés de BMCE Capital Global Research, précise le Pôle Banque d’Affaires de Bank of Africa dans un communiqué.

Cette conférence conjointement animée par les experts de BMCE Capital Global Research (BKGR) et BMCE Capital Bourse a été l’occasion de décrypter les réalisations S1 et les prévisions 2021-2022 des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, ajoute la même source.

Lors de cet événement, les participants ont discuté de la revue à la hausse du niveau d’activité projeté en 2021 pour le Scope 40 de BKGR avec un total chiffre d’affaires en amélioration de +7% à 219,5 millions de dirhams (MDH) dans un contexte de reprise économique ainsi que du renforcement des estimations de capacité bénéficiaire qui ressort désormais en progression attendue de +52% à 25,7 MDH en 2021 sous l’effet de la non-récurrence des dons Covid-19 effectués par les sociétés cotées et des provisions constatés en 2020 par les immobilières (1,5 MDH) et de l’allègement du coût du risque pour les financières.

« Retraité des Dons au Fonds spécial Covid-19, le RNPG global 2021 ressortirait en amélioration de +25,7% en glissement annuel », ont relevé les experts, ajoutant que comparativement à 2019, il affiche une hausse de +6% traduisant le recouvrement quasi- généralisé par les sociétés cotées de leur santé financière.

Le communiqué fait savoir que BKGR a par la suite procédé à une revue de ses recommandations, laissant ressortir 16 valeurs à accumuler, 10 à conserver, 4 à alléger et 2 à vendre. A travers cette rencontre virtuelle riche en échanges entre les experts et les invités, BMCE Capital réaffirme son engagement à apporter à ses clients, un traitement approfondi des actualités et une analyse financière conforme aux meilleurs standards internationaux, conclut la même source.

( Avec MAP )