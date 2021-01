Vaccin anti-Covid : Le retard pourrait-il impacter l’attractivité des investissements au Maroc ?

Des millions de Marocains attendent toujours le lancement de la campagne de vaccination anti-covid. Des entreprises et des investisseurs étrangers sont aussi dans l’attente d’informations supplémentaire sur le début de l’opération pour qu’ils entrent dans le marché marocain.

La covid-19 a paralysé l’activité de plusieurs investisseurs et leur a causé de lourdes pertes économiques. En effet, Le Maroc constitue une terre idéale pour les investisseurs étrangers mais le retard de lancement de l’opération de vaccination pourrait contribuer à créer un air d’incertitude chez ces investisseurs qui veulent transférer leurs expériences et leurs projets au Royaume.

Nous savons que les Marocains ne peuvent pas être vaccinés tous à la fois mais l’Etat essayera de couvrir, d’abord, les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma de vaccination en deux injections. La priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et celles vulnérables au virus. Les incertitudes qui planent actuellement sur le dossier de vaccination pourraient créer, en effet, un climat de malaise économique général, ainsi qu’un flou autour de l’avenir des investissements au Maroc.

Rappelons qu’en 2020, le Maroc a gagné le 2e rang dans le classement d’attractivité des investissements en Afrique, « Where to invest in Africa 2020 », de la société de gestion de portefeuille et de services financiers diversifiés sud-africaine, Rand Merchant Bank (RMB). Grace à son retour à l’Union Africaine, le Royaume a pu améliorer et développer ses flux d’investissement.