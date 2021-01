CHAN-2021: “les équipes que nous affrontons optent pour un retranchement excessif en défense”

L’entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoucine Ammouta, a affirmé vendredi que les équipes qui affrontent les Lions de l’Atlas au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) “optent pour un retranchement excessif en défense”.

“Les équipes qui affrontent le Maroc, tenant du titre, optent pour le retranchement excessif en défense. Face au Rwanda, nous avons monopolisé le ballon et inquiété à plusieurs reprises la défense, mais nous n’avons pas réussi à concrétiser les occasions que nous avons eues”, a-t-il déclaré à l’issue du match nul (0-0) entre le Maroc et le Rwanda, vendredi à Douala, pour le compte de la 2è journée du groupe C.

“Dans ce genre de matches, il est impératif de tirer profit de la moindre occasion”, car, a-t-il dit, “le but oblige l’adversaire à ouvrir le jeu et chercher l’égalisation, ce qui laisserait des espaces derrière à exploiter”.

“Nous échouons dans le dernier geste devant le but”, a-t-il regretté, espérant que ses protégés vont se racheter lors des prochaines rencontres et faire montre de plus de concentration.

Il a indiqué également que l’équipe nationale est composée des meilleurs joueurs de la Botola Pro, louant la prestation de l’attaquant Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la précédente édition, qui est d'”un grand apport pour le groupe”.

Lors de la 3è journée, le Maroc retrouvera mardi (20h00 GMT+1) l’Ouganda au stade de la Réunification à Douala.

(avec MAP)