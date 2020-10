Covid-19: Flambée des contaminations aux Etats-Unis, avec plus de 83.000 cas par jour

Les États-Unis ont enregistré 83.718 nouveaux cas de coronavirus samedi, marquant le deuxième jour consécutif où le pays a dépassé 80.000 infections quotidiennes, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre de cas de samedi a presque dépassé le record de 83.757 établi un jour plus tôt. Le plus haut nombre quotidien de nouveaux cas avant cela avait été de 77.362 le 16 juillet.

Les États-Unis font face à une flambée du nombre de contamination à la Covid-19 qui menace de submerger les hôpitaux, en particulier dans les zones rurales. Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement en maladies infectieuses, a déclaré à la presse plus tôt ce mois-ci que les États-Unis “feront face à de nombreux problèmes” à l’approche de l’hiver, le temps froid étant susceptible de contribuer à la propagation du virus.

Il y a eu 8,6 millions de cas aux États-Unis depuis le début de la pandémie et plus de 224.000 décès dus à la maladie ont été recensés, alors que plus de 40.000 Américains sont actuellement hospitalisés.

