La saga du couple Dounia et Adnane Filali continue

Comme nous l’avons relaté dans l’une de nos chroniques précédentes, le couple Dounia et Adnane Filali constitue un cas d’école de la supercherie et de l’arnaque financière. Après avoir grugé des centaines de Marocains en leur offrant une myriade de produits de tous genres, à travers un réseau d’achats en ligne, ils ont pris la tangente et atterri en fin de compte en Chine.

Laissant derrière eux des centaines de clients qui avaient mordu au hameçon périlleux de la « bonne affaire ». Dounia Moustaslim et Adnane Filali sont comme le « Bonnie and Clyde » du cinéma, lancés dans une course désespérée du gain facile. Soit des millions de dollars engrangés et le schéma classique d’une vie dorée.

La vidéo que nous publions ici est la deuxième d’une série de quatre qui nous plonge dans la suite d’un voyage surprenant dans le labyrinthe de l’escroquerie internationale dont le couple est devenu maître, et le silence des autorités d’accueil aidant, et qui se pavane bille en tête…