Youssef Amrani met en exergue les choix visionnaires de SM le Roi

Pour le Royaume du Maroc, le renouvellement n’a pas été dicté par la conjoncture sanitaire, mais plutôt par les choix visionnaires de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

“Bien avant l’émergence de la Covid et de ses conséquences, le Maroc avait sous l’impulsion de SM le Roi amorcé une réflexion globale et inclusive sur un nouveau modèle de développement“, a indiqué M. Amrani dans une tribune publiée dans le journal sud-africain à grand tirage “The Star”, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Il a ajouté que ce modèle, présenté il y a un mois devant le Souverain comme un pacte de responsabilité qui enchevêtre les aspirations citoyennes et les exigences publiques autour d’un même projet national construit, a été pensé et structuré par le citoyen marocain pour le citoyen marocain.

“Il a fallu beaucoup de persévérance, d’engagement et de cœur pour gérer la crise sanitaire mondiale et faire les choix qui s’imposent. Avec le recul relatif que l’on peut avoir après deux années de Covid, une chose fondamentale semble avoir été au rendez-vous de toutes les décisions prises par le Maroc : l’intérêt, le bien-être et la protection du citoyen ont toujours prévalu sur toute autre considération“, a souligné M. Amrani.

Il a également fait observer que le Maroc n’a jamais fléchi dans son humanisme ni dévié de ses principes ancestraux. “Là où beaucoup qualifient la Covid de rupture, le Maroc préfère y voir l’opportunité d’un tournant avec l’accélération d’un changement pour le mieux“, a-t-il dit.

Dans ce sens, a-t-il rappelé, “la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains en est l’un des exemples les plus éloquents. Un projet conçu pendant la lutte contre la pandémie et qui devient aujourd’hui réalité“.

“Conçu et pensé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce projet qui changera la vie de millions de Marocains permettra d’élargir dans un délai de cinq ans la couverture maladie, les allocations familiales, les pensions de retraite et les indemnités de pertes d’emploi à tous les Marocains”, a-t-il relevé.

Le diplomate a, en outre, signalé que ce tournant social historique s’ajoute à un protagonisme fort du Maroc dans la lutte contre la pandémie. “Le Royaume a su en temps opportun faire valoir ses atouts pour devenir un pays producteur du vaccin contre la Covid, à la faveur d’un partenariat public privé historique qui se déclinera par un investissement global de près de 500 millions de dollars“, a-t-il affirmé.

Ainsi, a souligné M. Amrani, les deux dernières années “ont tout bouleversé, mais rien changé à l’essentiel. Le Maroc d’hier et celui de demain sont, indifféremment des conjonctures, animés d’une même identité, attachés à une même conviction et porteurs d’une même ambition”.