La crise sanitaire et la santé mentale au menu d’une journée internationale samedi

MAPA (Association de médecine addictive et pathologies associées), Orion Médias et Aphorisme organisent, en partenariat avec la plus grande association de médecins généralistes en Afrique (AMECHO), la Moroccan Endo-urology Association,la FMMSV, le centre universitaire LINKS et l’Université Med VI Polytechnic, le samedi 27 novembre 2021, à partir de 8 heures du matin, une journée internationale de débats et de conférences sous la thématique très actuelle de la santé mentale et COVID 19 , soit la gestion des risques médico-psycho-sociaux par temps de grave crise sanitaire telle que la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde depuis janvier 2020 faisant plus de 5 millions de morts avec pas moins de 300 millions de cas aux quatre coins de la planète.

Une pandémie qui a eu des impacts considérables au plan social, économique et humain, avec de graves et profondes répercussions sur la santé d mentale de plusieurs centaines de personnes dans le monde. Mais pas seulement,puisque la réunion aborde le concept de réduction des risques en santé au sens large avec des intervenants divers et dans des domaines de santé appréhendant le social et l’économique également.

En effet, la crise du coronavirus a généré un climat profondément anxiogène qui a été le déclencheur de nombreux troubles psychiatriques, de multiples troubles du comportement provoquant de graves dépressions et plongeant des millions de personnes dans une grave précarité mentale et affective, renforcée par la peur et par les menaces liées aux dangers du Covid-19, et ce, à tous les niveaux de la vie humaine.

C’est partant de ce constat planétaire que nous avons décidé de dédier une journée d’étude et de débats pour jeter toute la lumière sur les implications de la santé par temps de grave crise sanitaire, dans un climat social de plus en plus précaire et vulnérable, avec la succession des variants du virus qui s’installe dans la durée générant des traumatismes de grande ampleur qui nécessitent un travail de fond pour faire face aux conséquences sanitaires qui en découlent.

La protection sociale dans ses dimensions sanitaires et également abordée avec les paramètres socio-économiques et conceptuels de gestion des risques en santé.

Pour faire le tour de la question, nous avons fait appel à des valeurs sûres dans le domaine de la santé publique pour rendre compte de la situation actuelle et pour apportent leurs éclairages et leurs visions sur la question. Autour de noms très connus tels que Pr Rabii Redouane, Pr Gabriel Malka, Pr Mohammed Berrada, Pr Anas Doukkali, Pr Raja Aghzadi, Dr Imane Kendili, Dr Amine Ben Jelloun, Pr Majida Zahraoui, Dr Abdellatif Achibet, Pro Mohammed Ibrahimi, Pr Wiam Khattabi, Pr Saâd Taoujni et d’autres figures de la santé dans toutes ses dimensions ; ce colloque ambitionne la mise sur pied d’une batterie de recommandations pour établir une feuille de route dans la gestion de cette grave crise sanitaire tout en lançant un Observatoire de la santé psycho-sociale et de la réduction des risques en Afrique, initié par le Maroc pour englober plusieurs pays africains, dont l’objectif est de travailler sur les ramifications de la crise sanitaire et de la santé mentale des citoyens.

La mises en place d’un comité de rédaction de guides santé dans des problèmes majeurs comme le sucre ou le tabac sont aussi prévus dans la meme lancée.

