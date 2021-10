Les compagnies aériennes s’engagent à atteindre “zéro émission nette de CO2” d’ici à 2050

Les compagnies aériennes du monde entier se sont engagées lundi à atteindre “zéro émission nette de CO2” d’ici à 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique, lors de l’assemblée générale de l’Association du transport aérien international (Iata).

Cet objectif “audacieux” est aussi une “nécessité“, qui va “assurer la liberté de voler des générations futures“, a argumenté le directeur général de l’Iata, Willie Walsh, face aux dirigeants du secteur.

→ Lire aussi : Indifférent à la pandémie, le taux de CO2 dans l’atmosphère poursuit sa troublante ascension

“Nombreux sont ceux dans cette salle, individuellement ou en tant que groupes, qui ont déjà franchi cette étape”, a constaté M. Walsh, notant que pour d’autres, ce sera un défi supplémentaire à un moment très difficile, le secteur aérien ayant été très durement touché par la pandémie.

“Mais nous devons tous soutenir cet engagement et être déterminés à y parvenir en temps et en heure. C’est ce qui doit être fait. Et ensemble, c’est possible“, a plaidé le directeur général de l’Iata.

Ce nouvel engagement intervient 12 ans après que l’Iata eut présenté un premier plan de réduction des émissions de CO2 des compagnies aériennes, de 50% d’ici à 2050 par rapport au niveau de 2005.

( Avec MAP )